El insólito hecho ocurrió el miércoles pasado pero tarscendió recién en las últimas horas. El Intendente del partido bonaerense de Coronel Rosales, Mariano Uset (Juntos por el Cambio), junto a parte de su equipo de trabajo, tuvo que hacerse cargo de la inhumación de una mujer que falleció a causa del coronavirus, debido a que quienes debían prestar el servicio de sepelio se encontraban de paro.

Al respecto, el secretario de Servicios, Luciano Caldevilla confirmó al medio local Infozona que "la mujer falleció a la madrugada y nosotros intervenimos por la tarde, por el pedido de la familia". Entre los funcionarios que participaron del inédito episodio se encontraban, además de Caldevilla, los secretarios de Economía, Obras, Seguridad y el encargado de la comunicación del municipio.

"Intentamos arreglar con el gremio durante la mañana, pero no pudimos llegar a un acuerdo. Le teníamos que dar una solución a la familia, por lo que el propio Intendente se hizo cargo en persona de la situación", acotó Caldevilla. El funcionario explicó que la familia comprendió que lo sucedido no era responsabilidad del Municipio y que desde su lugar siempre demostraron la voluntad de resolver la situación.

Por su parte, Uset consideró que haber tenido que participar del traslado del cuerpo al cementerio municipal "fue el papelón más grande de la historia". El Intendente dijo que "no lo tomó como un acto heroico" sino que "fue todo lo contrario". "Me parece vergonzozo que como municipio no hayamos podido darle una respuesta lógica y natural a una familia que estaba viviendo una situación dolorosa".

Luego de este episodio, funcionarios del municipio recibieron a los trabajadores que llevaron adelante la medida de fuerza, y finalmente llegaron a un acuerdo tras una negociación con el sindicato. Así, la Comuna aceptó otorgar el reconocimiento de insalubridad, lo que implica reducir la jornada laboral en una hora por día. También se estableció que se pagarán 20 minutos extra por hora trabajada