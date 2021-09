Un grupo de vecinos de Henderson, partido de Hipólito Yrigoyen, se acercó a la vivienda de un sujeto denunciado por abuso contra niñas.

Ocurrió en un domicilio de calle Canal de Beagle entre Libertad y 16 de Noviembre. El vecino fue denunciado la semana pasada en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Según publicó Hendersonline.com.ar, todo empezó con insultos y terminó con un incendio intencional en la vivienda.

En el lugar trabajaron integrantes de la Policía Comunal, de Bomberos y del Hospital. También llegó el GAD de Pehuajó, que intervinieron con postas de goma.

Al respecto el intendente Ignacio Pugnaloni se manifestó en contra de la violencia aunque pidió la remoción de la titular de la Comisaría de la Mujer al superintendente José Gil.

El jefe comunal repudió "fuertemente estos hechos" y se solidarizó "con la familia". "Está interviniendo la justicia, los plazos de la justicia no son los plazos que nosotros los vecinos queremos que sean. Se necesita tiempo", dijo.

"Tenemos que cuidar la integridad de esta menor, es lamentable lo que pasó pero también es cierto que no podemos hacer justicia por mano propia", subrayó Pugnaloni.

Y agregó: "No soy parte de la justicia, no me lavo las manos, les hablo de corazón. Es un tema netamente judicial y la justicia está trabajando. Yo también me pongo del lado de la gente de mi pueblo, yo también exijo justicia"