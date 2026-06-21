Walter Gonzalo Benítez, conocido por todos como "Chalo", murió este sábado luego de permanecer internado durante dos días tras sufrir un grave accidente de tránsito en la Autopista La Plata-Buenos Aires. Tenía 42 años, era subteniente de la Policía Bonaerense y una figura muy querida en Barrio Aeropuerto, donde vivía y compartía su pasión por el fútbol.

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Según informó el portal 0221.com.ar, Benítez se desempeñaba en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, dentro del departamento de Custodias Especiales y Protección de Funcionarios. Personas cercanas a la víctima señalaron además que había trabajado junto al exministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

Pero fuera de su actividad profesional, "Chalo" era reconocido por otra faceta: la del fútbol amateur. Desde muy joven formó parte de CRIBA, club con el que compartió gran parte de su vida deportiva junto a amigos de toda la vida en la zona sur platense.

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El goleador que debía jugar una final

La muerte de Benítez generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y compañeros de equipo. Es que este mismo sábado debía disputar una final del torneo amateur que se desarrolla en el predio de Ruta 36.

Según publicó 0221.com.ar, CRIBA ya había conseguido el ascenso a la máxima categoría y se preparaba para enfrentar a Deportivo Alvear por el título. Además, Benítez llegaba como uno de los goleadores destacados del certamen.

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Sus compañeros recordaron que días atrás incluso había reaparecido una vieja camiseta de las divisiones infantiles que ya llevaba estampado el apodo con el que todos lo conocían: "Chalo".

Ante la tragedia, las autoridades del campeonato resolvieron declarar campeones a ambos equipos y otorgarle de manera simbólica la distinción de goleador del torneo.

Los mensajes de despedida

Uno de los gestos más destacados fue el de los integrantes de Deportivo Alvear, quienes se acercaron al velatorio para acompañar a la familia y a los compañeros de CRIBA.

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De acuerdo con lo publicado por 0221.com.ar, los jugadores remarcaron que en medio del dolor "el partido ya no importa", en una muestra de respeto que fue especialmente valorada por quienes compartían el torneo.

La noticia provocó una ola de mensajes en redes sociales. Compañeros de trabajo, amigos y conocidos recordaron a Benítez por su calidad humana, su compromiso y su permanente disposición para ayudar a los demás.

"QEPD compañero y camarada. Muy buena persona, con quien trabajé y me quedan grandes recuerdos", escribió uno de sus colegas.

Otros amigos destacaron su generosidad, su compañerismo y la alegría que transmitía dentro y fuera de una cancha de fútbol.

La muerte de "Chalo" Benítez deja un profundo vacío entre quienes compartieron con él el trabajo, la amistad y el deporte. Este sábado debía ser protagonista de una final. Terminó convirtiéndose en el centro de una despedida cargada de emoción y recuerdos.