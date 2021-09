La Presidenta de AySA, Malena Galmarini, el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa y el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Bs As, Augusto Costa, acompañaron a la Intendenta de Malvinas Argentinas.

El motivo fue la inauguración de un nuevo complejo industrial en el municipio, escenario en el que Galmarini destacó la conducción de las mujeres en los municipios como Lomas de Zamora y Malvinas Argentinas. En este sentido la funcionaria consideró que los cambios representan una "enorme oportunidad" para mostrar que "si no estamos no es porque no tengamos habilidades y capacidades sino porque no tenemos las mismas oportunidades ni las mismas posibilidades”.

"Verla a Noelia en un Parque Industrial como este, de estas dimensiones y características, en un escenario rodeada de hombres fuertes, que hablan de economía, de industria, de empresas, y ella plantada contando cuáles son sus expectativas, cuáles son sus sueños, qué es lo que quiere para la gente que vive en su municipio, a mi me llena de alegría, de orgullo", continuó.

A su turno, Correa celebró el desarrollo del predio, el cual está ubicada en 35 km de la Capital Federal, y se comprometió a "redoblar el esfuerzo, a seguir creciendo como distrito, avanzar día a día”.

Por último, Galmarini planteó: “Hay que hacer red, si hay algo que sabemos hacer las mujeres es construir redes, redes que nos sostengan, que nos ayuden, que nos empujen, para de esa manera poder ir avanzando las mujeres, con los varones para llevar adelante un país, una provincia y nuestros municipios de la mejor manera”.