El Gobierno logró tiempo atrás, en medio de tantos problemas de gestión, sacar una normativa con peso en la agenda: la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. En esa ley, además, se estipulaba un rasgo retroactivo a enero de 2021, y de ese modo se brindaba un beneficio extra a las personas que dejaron de estar alcanzadas por el gravamen.

No obstante, ese pequeño margen político adquirido con la sanción de la medida parece esfumarse a raíz del enojo de los beneficiarios en el sentido de que la mencionada devolución del pago de Ganancias se realizará recién en el mes de julio y en cinco cuotas.

El Gobierno prevé reglamentar en breve los cambios en el impuesto a las Ganancias y habilitar así la devolución de los montos cobrados desde enero a empleados que quedarán ahora excluidos de ese tributo. En ese contexto, y según afirmó el Presidente Alberto Fernández, devolverán lo retenido a cerca de 1.270.000 de trabajadores y jubilados en cinco cuotas a partir de julio a quienes cobran menos de 150.000 pesos brutos.

Por otro lado, como consignó LaNoticia1.com, se acrecienta el malestar con AFIP por la no devolución del 35% de adelanto de Ganancias a compradores de dólares del 2020 que no estaban alcanzados por el impuesto. No hay información oficial acerca de cuándo se realizará este reintegro.