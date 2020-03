El Intendente Julio Garro encabezó esta mañana la apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante de La Plata. Durante su presentación, el jefe comunal de Juntos por el Cambio brindó su mensaje ante los concejales con un discurso de unidad, con tono dialoguista y ante un recinto colmado de dirigentes políticos y militantes.

Durante su alocución, Garro agradeció a todos los concejales por haber avanzado con proyecto que fueron impulsados a lo largo de los cuatro primero años de gestión y aprobados pese a no contar siempre con la mayoría. Además destacó algunos anuncios vinculados con la descentralización y el diálogo político para avanzar con proyectos para la ciudad.

Les pido, que este Concejo Deliberante funcione como un mismo bloque, donde a todos nos importen los vecinos y no la bandera política. Durante estos 4 años hicimos juntos lo que los platenses querían que hagamos. pic.twitter.com/yKs3zMCpxC — Julio Garro (@JulioGarro) March 5, 2020

"Les pido, que este Concejo Deliberante funcione como un mismo bloque, donde a todos nos importen los vecinos y no la bandera política. Durante estos 4 años hicimos juntos lo que los platenses querían que hagamos. Estoy acá para decirles que hagamos nuestra tarea con honestidad, poniendo como prioridad a los platenses", señaló.

Además, en otro de sus frases más aplaudidas, Garro expresó: "No tengo soluciones mágicas. Lo que sí tengo es el deseo de lograr una ciudad unida y mejor. Yo voy a seguir haciendo mi parte y cuento con cada uno de ustedes para que nuestra casa sea la que soñamos. Porque como ya saben, a mí me importa la ciudad y no los partidos".

Tenemos que cuidarnos más entre nosotros. Por eso vamos a sumar más controles en la vía pública, incrementar las capacitaciones y crear nuevas herramientas que nos sirvan para generar mayor conciencia en los conductores, entendiendo que la Seguridad Vial depende de todos. pic.twitter.com/NPJRRdnk6z — Julio Garro (@JulioGarro) March 5, 2020

"Vamos a seguir manteniendo el diálogo, gobierne quien gobierne. No importa quién esté sentado en el sillón de calle 6 ni en Balcarce 50", inisistó el jefe comunal, quien luego remarcó: "Yo hice lo que estuvo a mi alcance y estoy dispuesto a trabajar sin descanso 4 años más, las 24 horas del día, porque quiero que a los platenses nos vaya bien".

Porsteriormente, Garro destacó la ayuda social a familias vulnerables, la implmentación del SAME, los avances en materia de seguridad, las negociaciones para potenciar el puerto y la construcción de un aeropuerto. Además anunció más obras para evitar inundaciones: "Nos van a permitir estar más equipados y preparados ante las lluvias".