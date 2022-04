En febrero de 2020 comenzó la toma más grande de la Provincia de Buenos Aires en La Playa: comprende 163 hectáreas del ex predio nacional del Club Planeadores. Las mismas son tierras fiscales pertenecientes al Estado Nacional.

Julio Garro, se refirió esta situación y anticipó: “Que pasen estas cosas implica que en muy poco tiempo empecemos a tener problemas de agua, de hidráulica, de calles, que no haya accesibilidad, que no entre un móvil o una ambulancia".

El intendente explicó que "se usan esas tierras para ver de qué manera el Estado Nacional o Provincial queda bien haciendo oídos sordos para que la gente vaya y se meta. Luego, cuando van a pedirle el voto, les dicen ‘nosotros no hicimos nada para sacarte, el que te quería sacar era el intendente’; pero yo no quiero sacar a nadie, lo que no quiero es que llueva y que tengamos que padecer más víctimas”.

Respecto a la situación de la megatoma, explicó: "Les malvendieron barro porque esas tierras no se pueden escriturar ya que no tienen la subdivisión, ni la aprobación de hidráulica, ni la prefactibilidad de las empresas de servicios”.

Y agregó: “Vendían los lotes por Facebook, lamentablemente hay mucha gente con necesidad que encuentra un lugar y compra a $100 mil pesos un lote donde después no puede hacer nada porque ese boleto de compraventa se lo da un puntero de la política que no es el dueño”.

La Comuna platense viene denunciando desde el primer día dicha toma. “Lo que tratamos de hacer es cuidar la vida: cuidamos la vida porque construimos las obras hidráulicas después de lo que nos pasó el 2 de abril. No permitir que se tomen tierras en un asentamiento también es cuidar la vida de los que vayan a vivir en ese lugar”.