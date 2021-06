El sector gastronómico tandilense había avisado que este miércoles ampliaría el horario de atención y abriría el aforo interno al 30% desafiando las medidas restrictivas que rigen en la comuna por transitar la fase 2 epidemiológica. El municipio infraccionó a los establecimientos.

Por las restricciones vigentes de fase 2 que rigen en 114 municipios de los 135 bonaerenses, los bares y restaurantes, solo pueden abrir hasta las 20.00 con mesas afuera, delivery o take away. El sector avisó que el miércoles 9 extendería el horario a las 23.00 y con aforo interno del 30%. Hay que recordar que en estas fase, a partir de las 20.00, no se puede circular.

Si bien no todos los gastronómicos se animaron a pasar el horario permitido y abrir el aforo interno fueron infraccionados al menos cuatro comercios por incumplir el Artículo 4.4 de la Ordenanza Municipal Nro. 17079/21. Los procedimientos de inspección se realizaron aproximadamente a las 21.00 y se constataron consumidores adentro de los establecimientos.