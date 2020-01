El Municipio de General Viamonte eliminó los concursos de elección de reinas de sus fiestas tradicionales, según informó el intendente local Franco Flexas, y se sumó así a otras comunas que ya avanzaron en ese sentido.

"A partir de este 2020 no vamos a realizar más concursos de Reinas (son solo mujeres) desde el municipio de General Viamonte. Elegir a una mujer sobre parámetros de belleza física no va más. Esta tradición perdió sentido. No debemos seguir reproduciendo estos valores", subrayó.

La iniciativa de General Viamonte se suma a la decisión que ya adoptaron Carhué, Lincoln (que adoptó la figura de "embajadores") y Escobar en contra de la reproducción de estereotipos de género. "Este tipo de belleza es construida y percibida subjetivamente. ¿Quién puede decir entonces que alguien es bello y quién no?", planteó Flexas, al tiempo que dijo que es un mecanismo "hasta violento" que "reproduce un modelo de sociedad en que el atributo de supremacía de la mujer depende de su físico".

"Con esta eliminación de los concursos buscamos ponernos a tono con el cambio cultural que se está dando y con la necesidad de reproducir el valor de la belleza del saber, del respeto y del ser buena persona. Construyamos una sociedad más igualitaria y de valores", agregó.