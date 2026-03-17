En medio de un clima laboral cada vez más tenso, Georgalos confirmó que parte de su histórica golosina Flynn Paff se produce en China y luego se importa para su venta en el país.

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La definición llega en un momento sensible para la planta ubicada en Victoria, partido de San Fernando, donde la empresa aplica un esquema de suspensiones rotativas que alcanza a unos 80 trabajadores cada 15 días.

Según explicó el presidente de la firma, Miguel Zonnaras, la medida responde a la caída de la actividad: la producción bajó un 29% y la capacidad ociosa ronda el 55%. En ese escenario, la compañía busca sostener la estructura sin avanzar con despidos.

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El presidente de Georgalos, Miguel Zonnaras, confirmó que una de sus golosinas se fabrica en China.

“Soy de ADN industrial, pero también pragmático: el proyecto tiene que ser rentable y sustentable en el tiempo”, admitió en el empresario en una entrevista con el podcast La Fábrica. En esa línea, aseguró que las materias primas ya no representan una ventaja competitiva para países como Argentina y que hoy tienen precios similares en todo el mundo.

Zonnaras apuntó además a otros factores que, según su visión, explican la pérdida de competitividad: la carga impositiva, la logística y la infraestructura.

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En paralelo, una de sus frases encendió la polémica: “Me encantaría pagarle el 100% del costo laboral al empleado y que después vengan todos a sacarle la parte que corresponde”.

El conflicto es seguido de cerca por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), que mantiene el foco en la defensa de los puestos de trabajo. Desde el gremio recuerdan que hay un acuerdo vigente que limita los despidos hasta noviembre.

La decisión de producir en el exterior, en simultáneo con las suspensiones en la planta bonaerense, vuelve a poner en discusión el impacto de la crisis en la industria local y el futuro de los trabajadores.