"Falta poco tiempo para que la vacuna contra el Covid-19 esté lista y hay que lograr una planificación para que llegue a la mayor cantidad de personas", sostuvo el ministro y enfatizó que "la idea es vacunar hasta el mes de julio del año venidero para disminuir la mortalidad" por el coronavirus.

González García ratificó que "la vacuna será gratuita y se colocará primero a las personas de riesgo y a los trabajadores del área de salud".

"Dentro de nuestros planes está realizar la campaña de vacunación más grande en la historia y llegar a todos los sectores de la sociedad", destacó.

No obstante, advirtió que "no hay dejar de lado los cuidados básicos" que se vienen manteniendo porque "todavía no hay aprobada ninguna vacuna, sabemos que va a ser muy pronto, pero no cuándo".