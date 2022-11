El exministro dijo que no volvería a ejercer un cargo público y que escribe una novela de amor. Sobre la vacunación VIP sostuvo que "fue un hallazgo periodístico que significo mucho más que un problema con la Justicia, sino un problema mediático". “No me arrepiento de lo que pasó. Igualmente uno no tiene que ser soberbio, podría haber hecho más cosas de la que hice", agregó.