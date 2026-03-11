Las declaraciones del presidente Javier Milei en Estados Unidos —donde afirmó que “vamos a ganar la guerra” y se definió como “el presidente más sionista del mundo”— generaron críticas desde la oposición. Uno de los que salió al cruce fue el exdiputado nacional por la provincia de Buenos Aires Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista / Frente de Izquierda Unidad), quien en 2025 integró la Flotilla Global Sumud que llevó ayuda humanitaria a Gaza, por lo que afirma conocer de primera mano el conflicto en Medio Oriente.

“Estamos repudiando las declaraciones de Milei en Estados Unidos diciendo ‘vamos a ganar esta guerra’, involucrando al pueblo argentino en los bombardeos criminales que están protagonizando Estados Unidos e Israel”, sostuvo Giordano.

El dirigente de izquierda advirtió que ese tipo de afirmaciones implican comprometer al país en un conflicto internacional. “Milei compromete al pueblo argentino porque habla en nombre de la Argentina. Por eso decimos claramente: no en nuestro nombre”, afirmó.

En ese sentido, también cuestionó que el Presidente haya afirmado que es “el presidente más sionista del mundo”. “Se vuelve a poner en contra del pueblo palestino y a apoyar lo que nosotros denunciamos como una limpieza étnica sobre ese pueblo”, señaló.

Giordano también advirtió sobre lo que considera un alineamiento del gobierno argentino con la política exterior de Estados Unidos e Israel. “Todo esto es de una peligrosidad enorme, porque implica involucrar a nuestro país en una guerra imperialista contra Irán”, expresó.

Durante sus declaraciones, el exdiputado bonaerense trazó además un paralelismo con la política exterior argentina de los años noventa y recordó las consecuencias que tuvo el alineamiento del país con Estados Unidos en ese período.

“Ya sabemos lo que ocurrió en la década del noventa cuando el gobierno de Carlos Menem involucró a la Argentina en la Guerra del Golfo. Después vinieron los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994, hechos completamente repudiables”, recordó.

En esa línea, sostuvo que esos antecedentes muestran los riesgos de involucrarse en conflictos internacionales. “Precisamente tenían ese origen: el involucramiento de la Argentina en un conflicto internacional poniéndose del lado del imperialismo”, afirmó.

El dirigente del Frente de Izquierda también cuestionó los argumentos utilizados por Estados Unidos e Israel para justificar la ofensiva contra Irán. “Se viene repitiendo desde hace años la mentira de que hay que terminar con el terrorismo o que Irán tiene armas nucleares”, señaló.

“Nosotros repudiamos a la dictadura capitalista de Irán y todas las barbaridades que ha hecho, pero eso no le da ningún derecho al gobierno imperialista de Trump ni a Netanyahu para hablar de terrorismo”, agregó.

Giordano también sostuvo que los bombardeos recientes provocaron víctimas civiles y cuestionó la política militar de las potencias occidentales en Medio Oriente. “Con ese criterio de hablar de terrorismo han asesinado niñas y niños. Ya llevan cientos de muertos en distintos ataques”, afirmó.

El exlegislador también se refirió a la cuestión nuclear en el conflicto. “Dicen que Irán podría tener armas nucleares, pero esa es otra mentira. Estados Unidos tiene miles de ojivas nucleares e Israel también tiene armamento nuclear”, sostuvo.

“Además, Estados Unidos e Israel no firmaron el tratado de no proliferación de armas nucleares, mientras que Irán sí lo firmó y es controlado permanentemente”, agregó.

Por último, Giordano adelantó que desde su espacio continuarán impulsando movilizaciones contra la política exterior del gobierno argentino y convocó a participar de las marchas del 24 de marzo, cuando se cumplirán 50 años del último golpe de Estado.

“Tenemos una oportunidad para salir a las calles y repudiar este alineamiento con las guerras imperialistas. Vamos a seguir denunciando estas políticas y diciendo con claridad: no en nuestro nombre”, concluyó.