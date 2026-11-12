Gollán lleva a Corrientes la candidatura de Kicillof e inaugura sede del MDF
El ex Ministro de Salud pondrá en marcha este jueves el Movimiento Derecho al Futuro Corrientes, en un acto central que se desarrollará en la plaza Torrent, en la esquina de Bolívar y San Lorenzo. De esta manera, el Gobernador bonaerense continúa consolidando su armado federal de cara a las elecciones de 2027.
Daniel Gollán, dirigente de máxima confianza de Axel Kicillof, encabezará el acto a las 18.00, acompañado por ministros del gabinete bonaerense, intendentes, legisladores nacionales y provinciales, además de dirigentes sindicales y autoridades partidarias del peronismo regional.
De esta manera, el MDF desembarcará también en Corrientes, para que el Gobernador de la Provincia continúe con su armado nacional de cara a los comicios presidenciales de 2027.
A su vez, el viernes se lanzará, en el Sindicato de Luz y Fuerza, el espacio para todo el NEA. El encuentro, que comenzará a las 10.00, será coordinado por Gollán y especialistas del sector sanitario, y estará orientado al debate técnico sobre las deficiencias operativas de la red de salud en el Nordeste y la elaboración de un diagnóstico para fortalecer los efectores públicos.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión