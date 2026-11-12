Daniel Gollán, dirigente de máxima confianza de Axel Kicillof, encabezará el acto a las 18.00, acompañado por ministros del gabinete bonaerense, intendentes, legisladores nacionales y provinciales, además de dirigentes sindicales y autoridades partidarias del peronismo regional.

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De esta manera, el MDF desembarcará también en Corrientes, para que el Gobernador de la Provincia continúe con su armado nacional de cara a los comicios presidenciales de 2027.

A su vez, el viernes se lanzará, en el Sindicato de Luz y Fuerza, el espacio para todo el NEA. El encuentro, que comenzará a las 10.00, será coordinado por Gollán y especialistas del sector sanitario, y estará orientado al debate técnico sobre las deficiencias operativas de la red de salud en el Nordeste y la elaboración de un diagnóstico para fortalecer los efectores públicos.

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