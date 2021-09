Las eliminatorias sudamericanas tuvieron ayer uno de los episodios más escandalosos de su historia con la suspensión del partido entre Argentina y Brasil de cara al mundial de Qatar 2022 cuando se habían disputado apenas seis minutos. Los responsables fueron las autoridades sanitarias brasileñas, que irrumpieron en el terreno de juego para indicar que había cuatro jugadores argentinos que juegan en Inglaterra que no podían estar en la cancha debido a una decisión del gobierno ya que no había cumplido con la cuarentena correspondiente.

Al ser consultado al respecto, el ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y actual precandidato del Frente de Todos, Daniel Gollan, criticó con dureza al presidente Jair Bolsonaro y lo comparó con el conde Drácula. "Leí un tuit que me causó mucha gracia que decía: ‘Que Bolsonaro critique los protocolos es como que Drácula critique a los extraccionistas de sangre’. La verdad es que Bolsonaro no ha respetado ningún protocolo en ningún estado de Brasil. Fue muy extraño lo de ayer", se sorprendió el médico sanitarista.

Al precandidato le llamó mucho la atención “la forma" en que ocurrieron los hechos. "Hay cuestiones que no conocen. Dicen que los jugadores firmaron unas declaraciones juradas pero todavía no apareció nada”, dijo Gollan dando a entender que se trató más de una cuestión política que sanitaria. Por último, aseguró que espera que Argentina-Bolivia sea el puntapié para habilitar encuentros de equipos locales con gente en las tribunas. "Siempre con un ojo mirando a la Delta", aclaró el exfuncionario de Axel Kicillof en la Provincia.