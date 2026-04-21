“Mirá que este gobierno es de mala gente, pero para presentar una Ley como la que acaban de presentar de Discapacidad tenés que ser la peor basura”, lanzó Juan Grabois en redes sociales.

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Y sentenció: “Escupen a los discapacitados mientras se pasean en hoteles 5 estrellas por el mundo”.

Vale destacar que Casa Rosada envió al Congreso un proyecto de ley para modificar sustancialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad que no viene aplicando, a pesar de que la Justicia así lo dictaminó. La iniciativa, que levantó fuertes críticas, propone restricciones e impulsa requisitos adicionales.

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