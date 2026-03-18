“Sandra Pettovello /Ministra de Capital Humano) anunció que les saca el salario a todos los trabajadores de la economía popular, el ex potenciar trabajo, unos míseros 78 mil pesos. Después de verduguearlos por dos años diciéndoles fantasmas, ahora plantea desmantelar las cooperativas”, expresó Juan Grabois en redes sociales.

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Y añadió: “Lo que más indigna es cómo está jugando con la necesidad de las mujeres que trabajan en los comedores y merenderos. Con las costureras que lograron salir de condiciones esclavas. Ellas, que se desloman enserio, no como el chanta de Adorni”.

“Y cada vez que Pettovello destruye empleo o persigue organizaciones está abriendo zonas liberadas para los narcotraficantes ¡que después les financian las campañas políticas!”, continuó el Diputado Nacional por la Provincia.

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“Cierran todas las fábricas, menos sus fábricas de mentiras. Será ahora, será más adelante, pero tengan en claro algo: en un momento los de abajo se van a unir y van a hacer tronar el escarmiento”, concluyó Grabois.

Desde el Gobierno de Javier Milei anunciaron con bombos y platillos la “eliminación de los planes sociales”, pero lo cierto es que sólo recortarán una parte para cambiarla por vouchers de capacitación.

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