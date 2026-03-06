Grabois explotó contra Mahiques: "Este tipo llegó para perseguir a la oposición real"
El Diputado Nacional por Fuerza Patria criticó en duros términos al flamante Ministro de Justicia de Javier Milei.
“(Juan Bautista) Mahiques tiene la cara tan de piedra que habla de la independencia judicial y la seguridad jurídica con el agua de Lago Escondido chorreándole de la zunga y las facturas truchas todavía sin explicar”, lanzó Juan Grabois, dándole la “bienvenida” al ámbito político partidario al hasta hace días fiscal general de CABA.
Y añadió: “Este tipo llegó para perseguir a la oposición real, terminar de cooptar al poder judicial, tener encarpetada a la oposición modosita y finiquitar las causas que desvelan a Milei's, Macri's y Pettovello”.
Mahiques juró como Ministro de Justicia de la Nación este miércoles, tras la salida de Mariano Cúneo Libarona.
