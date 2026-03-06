“(Juan Bautista) Mahiques tiene la cara tan de piedra que habla de la independencia judicial y la seguridad jurídica con el agua de Lago Escondido chorreándole de la zunga y las facturas truchas todavía sin explicar”, lanzó Juan Grabois, dándole la “bienvenida” al ámbito político partidario al hasta hace días fiscal general de CABA.

Y añadió: “Este tipo llegó para perseguir a la oposición real, terminar de cooptar al poder judicial, tener encarpetada a la oposición modosita y finiquitar las causas que desvelan a Milei's, Macri's y Pettovello”.

Mahiques juró como Ministro de Justicia de la Nación este miércoles, tras la salida de Mariano Cúneo Libarona.

