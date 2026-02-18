“El bloqueo de EEUU ya era brutal e ilegal, pero las nuevas medidas de Trump son un crimen contra el derecho internacional que, de perdurar, pueden derivar en una grave crisis humanitaria. El argumento de que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de EEUU no resiste el menor análisis”, señaló Juan Grabois en redes sociales desde la isla caribeña.

Y añadió: “Es nuestra obligación, como ciudadanos de la Patria Grande, en el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Bolívar, romper el aislamiento de Cuba. Basta de pedir permiso para repudiar que se bombardee a cualquier país o exigir que un Estado pueda comprarle petróleo a otro”.

“Defender a Cuba es defender Latinoamérica y enfrentar a quienes quieren que las relaciones internacionales se rijan por la ley de la selva”, continuó el Diputado.

“Que la cuenten como quieran los catadores de moral política y los sommeliers de sistemas económicos: La autodeterminación de los pueblos y la paz entre las naciones son valores superiores a cualquier ideología”, concluyó.

