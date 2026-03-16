La Justicia argentina investiga que durante la noche del 14 de febrero, el lobbista Mauricio Novelli, quien se encontraba en Texas junto al creador de $LIBRA (el estadounidense Hayden Mark Davis) habría entablado un intercambio de siete llamadas con el Presidente Javier Milei, totalizando 13 minutos y 10 segundos de diálogo.

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Vale destacar que ese mismo día el Jefe de Estado consumó una millonaria estafa al promover la criptomoneda en redes, haciendo elevar su valor exponencialmente para luego desplomarse.

Milei aseguró al respecto que simplemente había difundido una información como muchas otras veces, pero sin embargo se investiga si obtuvo un pago millonario para consolidar el desfalco.

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Desde la oposición bombardearon al Gobierno todo el fin de semana con esta teoría, y el mandatario salió a desmentir una información difundida por el Diputado Maximiliano Ferraro.

Allí Juan Grabois salió al cruce: “¿Podés desmentir que la secretaria general de la presidencia Karina Milei recibió dinero de Novelli? ¿Podés desmentir que el día que se consumó la estafa $Libra hubo al menos 20 llamadas entre vos y Novelli o entre éste y Karina Milei? ¿Podés desmentir que Karina Milei le facilitó el teléfono de Sandra Pettovello a Novelli para que le proponga sus negocios? ¿Podés desmentir que existe documentación que prueba un acuerdo económico millonario con Novelli? Están todos hasta las manos, de esta no te salva ni papi Trump”, lanzó.

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¿Podés desmentir que la secretaria general de la presidencia Karina Milei recibió dinero de Novelli? ¿Podés desmentir que el día que se consumó la estafa $Libra hubo al menos 20 llamadas entre vos y Novelli o entre éste y Karina Milei? ¿Podés desmentir que Karina Milei le… — Juan Grabois (@JuanGrabois) March 15, 2026

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