“La inhabilitación perpetua de Guillermo Moreno es un nuevo acto de proscripción política, la segunda pena de muerte civil contra un peronista que decreta este año el triángulo de escribas: Una Corte Suprema que baila al ritmo del poder y que protegió a Fred Machado durante tres años”, dijo Juan Grabois en redes sociales, haciendo alusión también a la condena contra Cristina Kirchner.

Y añadió: “En Argentina no hay estado de derecho, las elecciones se realizan bajo amenaza, el Ministerio de Economía lo maneja un fondo de inversión y la soberanía del pueblo fue entregada a una potencia extranjera por unos meses de pax cambiaria”.

“A los que tenemos Patria, creemos en el imperio de la ley y buscamos la justicia social, nos queda por delante una intensa resistencia”, concluyó.

El fallo alcanza las causas “caso Papel Prensa”, en la que Moreno fue condenado a dos años de prisión en suspenso por amenazas coactivas, y la del “cotillón anti Clarín”, por el uso indebido de fondos públicos.

