Grabois: "La inhabilitación perpetua de Guillermo Moreno es un nuevo acto de proscripción política"
La Corte Suprema de Justicia dejó firmes dos condenas contra el ex secretario de Comercio Interior durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y confirmó su inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos. El dirigente social y Diputado electo por la Provincia cargó contra el Poder Judicial.
“La inhabilitación perpetua de Guillermo Moreno es un nuevo acto de proscripción política, la segunda pena de muerte civil contra un peronista que decreta este año el triángulo de escribas: Una Corte Suprema que baila al ritmo del poder y que protegió a Fred Machado durante tres años”, dijo Juan Grabois en redes sociales, haciendo alusión también a la condena contra Cristina Kirchner.
Y añadió: “En Argentina no hay estado de derecho, las elecciones se realizan bajo amenaza, el Ministerio de Economía lo maneja un fondo de inversión y la soberanía del pueblo fue entregada a una potencia extranjera por unos meses de pax cambiaria”.
“A los que tenemos Patria, creemos en el imperio de la ley y buscamos la justicia social, nos queda por delante una intensa resistencia”, concluyó.
El fallo alcanza las causas “caso Papel Prensa”, en la que Moreno fue condenado a dos años de prisión en suspenso por amenazas coactivas, y la del “cotillón anti Clarín”, por el uso indebido de fondos públicos.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión