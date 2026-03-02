Grabois le contestó a Milei: "Mientras más violentito se pone, más se nota que se le está acabando la nafta"
En plena apertura de sesiones del Congreso, el Jefe de Estado tildó al Diputado opositor de "oligarca disfrazado de pordiosero".
En medio de sus críticas a los opositores, a los que calificó de “delincuentes” y “chorros”, Milei cuestionó directamente al líder del Frente Patria Grande y sostuvo: “Parece que se enojó el oligarca vestido de pordiosero”.
Juan Grabois le contestó: “Es de una atroz cobardía, siendo presidente, rodeado de custodios y con el único micrófono habilitado en el recinto, insultar a un rival sin posibilidad de defensa. Caso clásico de abuso de poder”.
“Mientras más violentito se pone, más se nota que se le está acabando la nafta”, lanzó.
