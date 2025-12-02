“En el país de las vacas, los pibes no toman leche, no se puede comer un asado, tenemos el nivel más bajo de consumo de carne en 110 años mientras la oligarquía vende todo afuera, pero la contaminación queda acá. Queman humedales, fumigan escuelas, desmontan el bosque, desertifican la tierra, tiran efluentes al Riachuelo y, desde luego, no controlan las emisiones de gas metano de la actividad ganadera, particularmente de los feed-lots”, comenzó su descargo Juan Grabois, buscando justificar la insólita medida impulsada por su diputada bonaerense Lucía Klug, para impulsar un impuesto a los gases emitidos por las vacas.

Y añadió: “Como en todo país dependiente ‘las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas’ y en Argentina gobierna una oligarquía colonial ¿les suena vieja la palabra? Es razonable, viene de la tradición aristotélica, es una palabra vieja... pero explica perfectamente al momento histórico del país. Gobierna una oligarquía colonial. Hay que recuperar ese concepto. Oligarquía”.

“Lucía Klug está señalando con bases científicas y un admirable respeto por la contraparte un problema que preocupa en todo el mundo civilizado. Es natural que la oligarquía, cuyos intereses se ven afectados por cualquier regulación socioambiental, se indigne y patalee. Sus fortunas dependen de que nadie los controle. Quieren toda para ellos, a cualquier costo. Siempre fue así y así será mientras exista la oligarquía”, siguió Grabois.

"Lo llamativo es que los representantes de la ‘aristocracia con olor a bosta’ (Jauretche) discuten con argumentos porque saben la cagada ambiental que están haciendo; pero los "periodistas informados" hacen chistecitos de jardín de infantes con pedos y eructos porque su cerebro de mosquito no les permite tomarse cinco minutos para estudiar qué es el gas metano. Podrían hacer el esfuerzo intelectual, debatir el tema seriamente con Lucía, salir de la chatura permanente... pero prefieren eructar payasescamente su vulgaridad e ignorancia", agregó el dirigente social en redes sociales.

“Muy bien Lucía, seguí adelante, no te dejes intimidar ni por los oligarcas disfrazados de gauchos, ni por los que ocultan su ignorancia ridiculizando tus argumentos, ni por los que siempre dicen que no es el momento para dar ciertos debates. No será hoy, pero algún día la tierra maravillosa que Dios le dio a nuestra Patria va a ser para que todos los argentinos tengan un lugar donde vivir y la comida que necesitan”, concluyó, y rápidamente le llovieron las críticas de propios y extraños.

