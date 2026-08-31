Tras la carta en la que Lionel Messi anunció su retiro de la Selección, varios jugadores actuales y retirados del conjunto nacional publicaron mensajes emotivos en redes sociales para despedir al Capitán que cede su lugar y agradecerle su trayectoria.

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Dijo que la decisión “dolió y duele en el alma”, que la tomó el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial 2026 ante España, y que, tras la muerte de su padre, quedó aún más convencido. “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, escribió.

La respuesta de sus compañeros, la mayoría de los actuales en el conjunto nacional, no se hizo esperar.

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Lisandro Martínez, Rodrigo de Paul, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister son algunos de los que escribieron un comentario en su histórico post de renuncia. También Ángel Di María, un compañero de tantas finales y del título en Qatar.

Leandro Paredes fue directo a través de una historia: “Gracias por absolutamente todo!!! Sos y serás siempre el más grande de todos. Te amamos capitán”, con el corazón y la bandera argentina". A través de la misma vía, Cristian “Cuti” Romero, escribió: “Te quiero, te admiro y te voy a estar siempre agradecido por todo lo que dejaste en mí y por nuestro país. Gracias por tanto capitán”.

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El arquero Emiliano “Dibu” Martínez optó por una publicación en su cuenta: “Capi. Las palabras no van a alcanzar de todo lo Que hiciste por Nosotros y por todo el pueblo Argentino. Pero solo queda agradecerte por hacerme campeón del mundo y llegar a lo mas alto que yo nunca imagine llegar. Mi respeto por siempre. Gracias.”

Otro de los campeones de Qatar y subcampeones en Estados Unidos, Nicolás Tagliafico, también le envió un mensaje. A través de su cuenta en X, destacó el “orgullo” de “haber podido defender esta camiseta” y el haber sido “un ejemplo” para todos. Por último, recordó con humor que justo hoy es su cumpleaños: “Y bueno… cumplir 34 compartiendo día con esta noticia tampoco estaba en mis planes”.

Hoy es un día especial por muchos motivos.



Leo, tantos años a tu lado y tantas cosas compartidas. Qué orgullo haber podido defender esta camiseta con vos y haber vivido de cerca todo lo que representás para nuestra Selección.



Fuiste un ejemplo para todos nosotros. Dentro de la… pic.twitter.com/MIZqLj9ydX — Nico Tagliafico (@nico_taglia) August 31, 2026