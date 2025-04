La situación de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) atraviesa un momento crítico en medio del ajuste del gobierno de Javier Milei. La falta de mantenimiento en rutas, la paralización de obras y el despido de trabajadores ponen en jaque la infraestructura vial del país. En este contexto, Graciela Aleñá, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), dialogó con LANOTICIA1.COM y lanzó duras críticas contra las políticas del oficialismo. En la charla, cuestionó la ausencia de funcionarios nacionales durante la última reunión de comisión de obras públicas en la Cámara de Diputados, denunció la precarización del sector y alertó sobre las graves consecuencias que este recorte puede generar en la seguridad vial de los argentinos.

Participaste de la última reunión informativa en Diputados sobre la situación de Vialidad Nacional. ¿Cuál es el panorama actual?

La incertidumbre que estamos viviendo comenzó el año pasado con el desfinanciamiento de nuestra repartición. El Gobierno se quedó con 340.000 millones de pesos que correspondían a Vialidad. Hace dos meses, el administrador de Vialidad, Marcelo Campoy, nos dijo que se iba a derogar la ley 505, que no tendríamos más convenios colectivos y que iban a despedir trabajadores. Ahora, hace tres meses que pedimos la convocatoria a paritarias y no responden. Están congelando salarios para poder despedir con costos más bajos.

Se habla de despidos masivos en Vialidad. ¿Cuáles son los puestos afectados?

En esta tanda estamos hablando de 1.500 trabajadores. Pero el año pasado ya habían despedido a más de cien compañeros. Para que te des una idea, el único laboratorista de Tierra del Fuego estuvo en la lista de despidos. Era el encargado de analizar el suelo, verificar materiales y supervisar obras. Sin él, el control de calidad de las rutas desaparece. Tuvimos que pelear para que lo reincorporaran. Y ahora quieren echar a 1.500 personas más. Es un disparate.

¿Qué impacto tiene la falta de personal en el mantenimiento de las rutas?

Nosotros tenemos 40.000 kilómetros de red y atendíamos 30.000 por administración. Ahora nos van a otorgar el mantenimiento de rutas concesionadas, pero a la vez despiden gente. No tiene lógica. Antes faltaban trabajadores, ahora va a ser peor. Todo se va a deteriorar más rápido.

La situación afecta a todo el país, pero en la Provincia de Buenos Aires se siente con mayor fuerza. ¿Cuál es el estado actual de las rutas?

Es un desastre. Esto es tierra de nadie. Hay baches gigantes en rutas que antes eran concesionadas y el Gobierno nacional no exige que las empresas cumplan con las obras. La Ruta 8, por ejemplo, estuvo concesionada, cobraban peajes caros y no hicieron las reparaciones. Ahora, los trabajadores viales tienen que salir a tapar los baches que dejaron las concesionarias. Y los malos somos nosotros, ¡es el colmo!

Mencionaste que no solo se trata de rutas deterioradas, sino de vidas en riesgo.

Exacto. Hay usuarios viales, intendentes y vecinos que reclaman porque esto cuesta vidas. Si no se corta el pasto, si no se reparan los baches, los accidentes aumentan. Pero a este Gobierno no le importa. Si les suspenden los remedios a los enfermos oncológicos, ¿vos creés que les va a importar que la gente se mate en la ruta? Son impunes.

Para aquellos que no están familiarizados con Vialidad Nacional, ¿cuáles son las funciones clave que cumple el organismo?

Proyectamos la red vial, controlamos la construcción de obras y nos encargamos de la conservación de rutas. Eso incluye tapar baches, cortar pasto, señalizar caminos, inspeccionar obras privadas, asistir en emergencias climáticas y controlar el sobrepeso de camiones. Sin Vialidad, todo eso desaparece.

Se suspendieron muchas obras que estaban en proceso. ¿Cuál es el impacto de esas paralizaciones?

Es una malversación de fondos. Hay obras con un 95% de avance que quedaron paradas. Cuando quieran retomarlas, todo se va a haber deteriorado o robado. Pasa con la Autopista Perón, que es clave para la provincia de Buenos Aires. Hay barrios enteros esperando la finalización de esas obras.

Por último, ¿esperan algún cambio en la postura del Gobierno?

Hasta ahora no inauguraron nada, no hicieron ni una escuela, ni un hospital, ni una ruta. Todo lo pararon. La gente tiene que entender que este Gobierno vino a destruir. Que el ajuste cuesta vidas en las rutas. Lo único que le importa a Milei es escuchar música clásica en la Quinta de Olivos. Y mientras tanto, el país se cae a pedazos.