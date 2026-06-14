Franco Colapinto volvió a destacarse en la Fórmula 1. El piloto de Pilar finalizó octavo este domingo en el Gran Premio de Barcelona y consiguió cuatro puntos valiosos para Alpine, en una carrera que se presentaba muy difícil luego de una clasificación complicada y de los problemas de rendimiento que arrastró durante todo el fin de semana.

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El argentino había largado desde la 13ª posición y logró avanzar lugares en las primeras vueltas. Sin embargo, debió convivir con las limitaciones de su monoplaza y con una controvertida orden de equipo que lo obligó a dejar pasar a su compañero Pierre Gasly.

La situación se produjo en la vuelta 20, cuando desde Alpine le pidieron que cediera la posición al francés. Colapinto mostró su desacuerdo por radio y respondió: “¿Por qué? Ni siquiera está empujando...”. A pesar de su malestar, terminó acatando la decisión de la escudería.

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El pilarense había llegado a la carrera con sensaciones negativas tras la clasificación del sábado. Incluso, había cuestionado públicamente el comportamiento del auto. “Cuando llevo el auto al límite, no hace lo que quiero. El auto no está conectado este fin de semana y realmente no me está permitiendo manejar como quiero”, había señalado.

Aun así, logró mantenerse competitivo durante las 66 vueltas de la prueba. Tras dos paradas en boxes y una carrera de resistencia más que de ataque, aprovechó varios abandonos en la parte final para escalar posiciones.

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Las deserciones de Kimi Antonelli, que marchaba segundo, y de Charles Leclerc resultaron determinantes para que el argentino terminara dentro de la zona de puntos. Finalmente, Gasly concluyó séptimo y Colapinto octavo, completando una buena cosecha para Alpine.

A Colapinto le pidieron desde boxes cambiar posiciones con Gasly y esta fue su reacción.



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La victoria quedó en manos de Lewis Hamilton, que logró su primer triunfo desde su llegada a Ferrari y alcanzó la victoria número 106 de su carrera en la Fórmula 1. El británico fue escoltado por George Russell, con Mercedes, y por Lando Norris, con McLaren.

Para Colapinto, el octavo puesto representa una recuperación importante después de haberse quedado sin puntos en Mónaco. Además, confirma su capacidad para sobreponerse a las dificultades y seguir sumando experiencia y resultados en su primera temporada completa dentro de la máxima categoría.

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La próxima cita del calendario será el domingo 28 de junio, cuando la Fórmula 1 dispute el Gran Premio de Austria en el circuito de Spielberg. Allí, el pilarense buscará volver a ser protagonista y seguir escalando posiciones en el campeonato.