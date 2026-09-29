El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires prorrogó por cinco días la conciliación obligatoria entre Granja Tres Arroyos y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), en medio del conflicto generado por los despidos de unos 1.200 trabajadores.

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La decisión se tomó luego de una nueva audiencia entre las partes que se extendió durante más de cuatro horas y se realizó este lunes en la sede de la cartera laboral, en La Plata. La conciliación continuará vigente hasta el viernes, cuando está prevista una nueva reunión.

La medida obliga a la empresa a reincorporar a los trabajadores alcanzados por los despidos dispuestos a comienzos de septiembre en sus establecimientos de Capitán Sarmiento, Esteban Echeverría y Pilar.

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Sin embargo, durante la audiencia el STIA manifestó su rechazo a una nueva prórroga, al señalar que la conciliación obligatoria impide que los trabajadores puedan acceder a un fondo de desempleo.

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El gremio también sostuvo que, a la fecha, los trabajadores no estarían percibiendo sus salarios, que los despedidos no fueron efectivamente reincorporados y que tampoco se les asignaron tareas.

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El pedido de Granja Tres Arroyos ante la Justicia

Por parte de la empresa, el apoderado Walter Carrizo volvió a plantear la delicada situación económica, financiera y productiva del grupo y puso el foco en los concursos preventivos de sus compañías.

Según consta en el acta de la audiencia, Granja Tres Arroyos reclama ante la Justicia Comercial que los concursos preventivos de WADE y Granja Tres Arroyos SA, a los que se suma la cordobesa Avex SA, sean abiertos y tramitados de manera conjunta.

La empresa también solicitó la apertura urgente de los procesos concursales para avanzar con la designación de una sindicatura y adoptar medidas judiciales destinadas a normalizar su situación financiera y operativa.

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Los pedidos fueron presentados ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 21, a cargo del juez Germán Páez Castañeda. El magistrado había remitido el expediente al Juzgado Comercial N°1, cuyo titular, Alberto Alemán, se declaró incompetente y devolvió la causa.

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Ahora, Páez Castañeda deberá resolver cómo continúa el trámite de los concursos.

Durante la audiencia con el sindicato, Carrizo también señaló que una parte importante de los fondos y cobranzas de las empresas se encuentra afectada por embargos, medidas cautelares y mecanismos de cobro vinculados con obligaciones anteriores a las presentaciones concursales.

Según la explicación de la compañía, esa situación provoca una fuerte restricción de liquidez y afecta la disponibilidad de recursos para afrontar las obligaciones corrientes y sostener el nivel de actividad.

Mientras tanto, la conciliación obligatoria continuará hasta el viernes, cuando representantes de Granja Tres Arroyos y el STIA volverán a reunirse en busca de una salida al conflicto que afecta a los trabajadores de las tres plantas bonaerenses.