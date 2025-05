Una auxiliar de la Escuela Secundaria N° 11 de La Plata sufrió el golpe de la ventana que se cayó durante la tarde de este lunes (26 de mayo), en una de las aulas del Anexo I.

La ventana se desprendió y cayó violentamente sobre la cabeza de la auxiliar docente. El golpe la dejó sangrando, con vidrios incrustados.

Lo grave de lo sucedido es que un golpe fuerte puede no solo hacerle perder la audición, sino provocarle consecuencias fatales.

"La ventana me cayó en el medio de la cabeza", relató la auxiliar de 41 años que trabaja en 25 y 527, a El Día. "No sé si me tocó los implantes cocleares que tengo en la cabeza, porque la tomografía dicen que no salió nada", agregó, mientras intentaba recomponerse del impacto. "Me bajó la presión, tengo cortes en la mano y sigo mareada con dolores", contó desde su casa, apenas llegada del hospital.

Según su testimonio, "por tan solo tres segundos de diferencia esa ventana no se le cayó arriba a un chico". "Dijimos que los chicos vayan un ratito al patio, ya habían cortado la hora de los profes. Si ese chico hubiese estado en el aula, no sé cómo la contamos, te digo la verdad, porque hubiese matado a una criatura”, relató.

El estado edilicio del establecimiento, que comparte edificio con la Escuela Primaria N° 29, es alarmante. La comunidad educativa no encuentra respuestas y reclaman obras de mantenimiento y reparación.