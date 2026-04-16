Fernando Gray recibió en su despacho de la municipalidad de Esteban Echeverría a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández.

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En ese contexto, compartieron un análisis de las principales problemáticas de la Provincia de Buenos Aires y coincidieron en la necesidad de aunar esfuerzos para dar respuesta a las necesidades de millones de bonaerenses, que sufren las consecuencias los ajustes del gobierno nacional.

Cabe recordar que Fernández lanzó el mes pasado el espacio político llamado “Reconquista, peronismo que vuelve a enamorar” donde llamó a reconstruir el peronismo con una propuesta clara y representativa de cara al escenario electoral de 2027.

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“Quiero que haya muchos dirigentes recorriendo la provincia y el país para dar un mensaje certero de que el peronismo también tiene propuesta”, sostuvo en aquel acto la jefa comunal y referente del Movimiento Evita.

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