La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, presentó su nuevo espacio político “Reconquista, peronismo que vuelve a enamorar” en un acto realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde llamó a reconstruir el peronismo con una propuesta clara y representativa de cara al escenario electoral de 2027.

Ads

El lanzamiento reunió a intendentes, legisladores y dirigentes del Partido Justicialista (PJ), en una actividad que buscó posicionar este nuevo armado dentro de la discusión política bonaerense. Durante su discurso, Fernández planteó la necesidad de que el peronismo recupere la iniciativa y vuelva a conectar con los sectores sociales más golpeados.

“Quiero que haya muchos dirigentes recorriendo la provincia y el país para dar un mensaje certero de que el peronismo también tiene propuesta”, sostuvo la jefa comunal, referente del Movimiento Evita.

Ads

En su diagnóstico, la también vicepresidenta del PJ nacional advirtió sobre una pérdida de representación y entusiasmo dentro del movimiento, en un contexto social marcado por la falta de expectativas. En ese sentido, llamó a la dirigencia a asumir un rol activo frente a la coyuntura política actual.

“No podemos ser simples espectadores y criticones de lo que no nos gusta. Pongámonos los pantalones largos”, expresó Fernández, en alusión al rol del peronismo frente a la gestión del presidente Javier Milei.

Ads

La intendenta también lanzó críticas al Gobierno nacional, al cuestionar la persistencia de problemas sociales estructurales. “¿Cómo puede ser que en este país haya hambre y que el Estado no sostenga ni cobije ni siquiera a ese pueblo que lo eligió?”, planteó, y acusó a la administración libertaria de priorizar a los sectores más concentrados de la economía.

En otro tramo de su discurso, Fernández reivindicó la identidad popular del peronismo y destacó la importancia de fortalecer el vínculo con la sociedad.

De cara al futuro, la dirigente proyectó un horizonte político ambicioso: “En 2027 quiero un gobierno peronista a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires y también en la Ciudad”, afirmó, marcando su intención de incidir en la reconfiguración del mapa político.

Ads

El acto contó con la presencia del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y de intendentes como Gustavo Menéndez, Federico Otermín y Nicolás Mantegazza, además de legisladores y referentes del PJ.

Con el lanzamiento de “Reconquista”, Fernández busca posicionarse como una nueva referencia dentro del peronismo bonaerense y contribuir a la articulación interna del espacio.