"Para ver las agendas de futuro tenemos que resolver las cuestiones que tenemos en el Gobierno", dijo Fernando Gray en declaraciones televisivas.

"No vamos a negar que tenemos cuestiones. Esto hay que ordenarlo. Vivimos en un sistema presidencialista y el que dirige es el Presidente de la Nación. Y voy a ser bien claro en esto porque están en juego los destinos de millones de argentinos, de mis hijos y de mis nietos (si sacaron deuda a 100 años en dólares): No puede haber gente en este gobierno ni en ningún gobierno, que plantee diferencias públicas y no esté de acuerdo con el mismo gobierno", sentenció.

Y arremetió: "Si hay funcionarios que no están de acuerdo con el gobierno nacional o provincial y son del mismo espacio, tienen que dar un paso al costado, y que opinen desde otro ámbito".