"En el mismo día que conmemoramos el legado del gran Manuel Belgrano y homenajeamos su obra, también celebramos este hito en la historia particular de cada chico que hoy realizará su promesa de lealtad a la Bandera para cumplirla a lo largo de su vida", sostuvo el Intendente Fernando Gray al dirigirse a los alumnos que prometieron fidelidad a la Bandera Nacional.

Y agregó: "Les pido que honren la memoria de este verdadero padre y lleven en sus corazones las enseñanzas de un auténtico defensor de la igualdad y la justicia social".

Además de los grupos de 4° grado, el acto contó con la presencia de Nur Boudjemaa Monasterio, una niña española de 11 años que, movilizada por las raíces de su madre (oriunda de Luis Guillón), se contactó con el municipio para participar del evento y realizar la promesa a la Bandera Argentina junto con la comunidad echeverriana.

"Llegamos a Argentina hace unos días. Estaba muy ansiosa, quería que llegara el día. Me daba mucha ilusión hacer la promesa a la Bandera. Leí sobre esto y me sorprendió que aquí lo hicieran desde tan chicos, intenté hacerlo en España pero por la pandemia no se pudo. Estoy muy contenta de poder estar acá. Hoy puedo ver y conocer todo lo que mi mamá me contó de Esteban Echeverría y de Argentina", dijo Nur.