La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) anunció una seguidilla de huelgas a partir de este miércoles 22 de mayo. Comienzan con un paro de dos horas por turno ese día, continuará el jueves 23 con un cese de actividades de 3 horas por turno y finalizará el viernes 24 con un paro de 4 horas por turno.

Además este lunes 20 y martes 21 tenían previsto el desarrollo de asambleas informativas en todos los turnos y sectores.

El presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA), Jorge Cherro, aseguró que el sector de la medicina privada está en “emergencia”.

"Tenemos vencida una paritaria desde hace un mes y medio con el sindicato de Sanidad que lidera Héctor Daer, mantuvimos varias reuniones pero no llegamos a ningún acuerdo porque evidentemente no tenemos los recursos", explicó Cherro en declaraciones a AM 750. "Lo que estamos sufriendo es que algunos aumentos que teníamos asegurados para el mes de abril se congelaron, es una de las razones por las que estamos teniendo problemas con los sindicatos", detalló.

El presidente de ADECRA también hizo hincapié en las subas considerables de muchos precios que afectan directamente al sector. "¿Cómo hacemos para pagar todos los aumentos que recibimos si al mismo tiempo nos congelan los aumentos y está la posibilidad de que los retrotraigan?", se preguntó.

En una solicitada desde FATSA recalcaron que los salarios “han perdido dramáticamente su poder de compra y los empresarios del sector se niegan sistemáticamente a otorgar los aumentos” que ellos reclaman desde hace meses.

Y advirtieron: “No vamos a tolerar salarios congelados y sin aumentos desde el mes de marzo”