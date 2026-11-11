Las entidades sindicales que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) presentaron formalmente un pedido ante la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires para exigir la devolución íntegra de las sumas descontadas a los trabajadores de la educación que adhirieron a la medida de fuerza realizada el 15 de octubre de 2026.

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La solicitud fue dirigida al Subsecretario de Administración y Recursos Humanos, Lic. Diego Turkenich, en una nota fechada el 10 de noviembre de 2026 en la ciudad de La Plata.

El FUDB está conformado por la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

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Aquella medida se tomó en el marco de un reclamo nacional de diversos sectores, entre ellos la Educación, por mejores salarios y más fondos para la educación.

En el escrito presentado, los gremios sostienen que la huelga es un derecho de raigambre constitucional expresamente reconocido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Asimismo, recuerdan que cuenta con protección en instrumentos internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la CN), destacando el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los Convenios N° 87, 98, 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para las asociaciones sindicales, su ejercicio constituye una de las herramientas centrales de la libertad sindical y solicitaron el reintegro en la próxima liquidación de haberes.

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Por otro lado, la presentación cita el artículo 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el cual consagra el derecho al trabajo y a una retribución justa (inc. 1), reconoce los derechos de asociación, libertad sindical y huelga (inc. 2), y garantiza a los trabajadores estatales el derecho de negociación de sus condiciones laborales y la sustanciación de conflictos colectivos.