La votación en particular del presupuesto 2023 abrió la grieta ente los liberales José Luis Espert y Javier Milei. El diputado bonaerense apuntó contra el legislador porteño por abandonar el recinto y no oponerse a la aprobación de una tasa aeroportuaria.

“Javier Milei al igual que vos, yo rechacé en general el PP2023 por ser un mamaracho. A diferencia de vos, yo me quede toda la noche para la votación en particular, NO para robar (como vos decís en el video) sino para evitar dos subas de impuestos y luchar contra otras dos”, expresó Espert desde su cuenta de Twitter acompañando el texto con un video.

.⁦@JMilei⁩ al igual que vos, yo rechacé en general el PP2023 por ser un mamaracho. A diferencia de vos, yo me quede toda la noche para la votación en particular, NO para robar (como vos decís en el video) sino para evitar dos subas de impuestos y luchar contra otras dos. pic.twitter.com/E6HwJCBbyN — José Luis Espert (@jlespert) October 27, 2022

Desde Juntos ya habían manifestado malestar ante la ausencia de Javier Milei al momento de la votación.