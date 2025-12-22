El Ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, explicó que las dosis existentes “mantienen la protección” frente a la variante y que la provincia cuenta con vacunas disponibles para los grupos recomendados”.

Ante el crecimiento de casos del virus H3N2 subclado K en el hemisferio norte, desde la provincia de Buenos Aires volvieron a remarcar la importancia de la vacunación, sobre todo para los grupos de riesgo.

En la conferencia de prensa de hoy junto a @Carli_Bianco y @JaviAlonsook también actualizamos la situación epidemiológica sobre la influenza H3N2 en nuestra Provincia. Tuvimos un caso identificado con el subclado K, que transitó la enfermedad sin complicaciones. Recordamos que la… pic.twitter.com/wwzqn9bAdt — Nicolás Kreplak (@nkreplak) December 22, 2025

Kreplak explicó que la vacuna está especialmente recomendada para personal de salud , personas mayores de 65 años, de 2 a 64 con comorbilidades, de 6 meses a 24 meses y personas gestantes.

“Contamos con dosis disponibles para quienes se encuentren en los grupos recomendados y aún no se hayan vacunado”, destacó el funcionario.

En la provincia, consignó Kreplak, se detectó un caso identificado con el subclado K, que transitó la enfermedad sin complicaciones.

“Recordamos que la vacunación, para quienes la tienen indicada, es la acción preventiva más importante para ayudar a evitar complicaciones principalmente en los grupos priorizados”, consideró el titular de salud bonaerense.