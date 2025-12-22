Gripe H3N2 en Provincia: El ministro de Salud remarcó la importancia de la vacunación
Un niño con residencia en provincia fue diagnosticado con el virus H3N2 subclado K y transitó la enfermedad sin mayores complicaciones. Cuáles son los grupos de riesgo.
El Ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, explicó que las dosis existentes “mantienen la protección” frente a la variante y que la provincia cuenta con vacunas disponibles para los grupos recomendados”.
Ante el crecimiento de casos del virus H3N2 subclado K en el hemisferio norte, desde la provincia de Buenos Aires volvieron a remarcar la importancia de la vacunación, sobre todo para los grupos de riesgo.
Kreplak explicó que la vacuna está especialmente recomendada para personal de salud , personas mayores de 65 años, de 2 a 64 con comorbilidades, de 6 meses a 24 meses y personas gestantes.
“Contamos con dosis disponibles para quienes se encuentren en los grupos recomendados y aún no se hayan vacunado”, destacó el funcionario.
En la provincia, consignó Kreplak, se detectó un caso identificado con el subclado K, que transitó la enfermedad sin complicaciones.
“Recordamos que la vacunación, para quienes la tienen indicada, es la acción preventiva más importante para ayudar a evitar complicaciones principalmente en los grupos priorizados”, consideró el titular de salud bonaerense.
