Luego del anuncio de una "guerra contra la inflación" a partir de este viernes, el presidente Alberto Fernández brindaba un mensaje con anuncios económicos.

Principales frases:

Distintas fuerzas lograaron llegar a un punto de acuerdo a una situación que así lo requería

Llegamos hasta aqui también con el consenso de gobernadores, empresarios, sindicatos, organizaciones sociales

La economía viene demostrando un crecimiento sostenido. Nos ha tocado gobernar en un tiempo muy adverso. Hay muchos obstáculos que todavía tenemos que cruzar

Estamos enfrentando un momento bisagra de la historia argentina y mundial.

La inflación es un fenómeno histórico en la Argentina, casi una maldición. Hemos visto paquetes, planes y grandes anuncios que vimos fracasar una y otra vez

En el 2015 quien me precedió aseguraba que era muy sencillo resolver la inflación, lo cierto es que se equivocó. Dejó su cargo con una inflación promedio del 45%.

El acuerdo que alcanzamos nos permite ordenar las variables centrales. La inflación es un fenómeno multicausal.

Este punto de partida nos permite calmar la expectativa de devaluación, y podremos terminar con los que alientan expectativas devaluatorias.

En estos dos primeros años de gestión en los países que visité se encargaron de advertirme que Argentina tenía que tener regularizada su deuda con el FMI

Algunos suben los precios con total desdén, aprovechan para acumular ganancias

Un problema que es de todos se resuelve entre todos

En las últimas semanas se ha agregado otro elemento. Todos los días vemos imágenes de la Guerra. El impacto se extiende a todo el mundo. Sus consecuencias ya están en la Argentina

Los precios empiezan a subir rapidamente porque los países se empiezan a proveer de las materias primas que producen Rusia y Ucrania

Ningún país escapa a semejante escenario. El precio interno del trigo se elevó rapidamente. En los últimos días supera los 35 mil pesos por tonelada.

La verdad es que la Guerra está incidiendo negativamente, la inflación es un serio problema para los argentinos y la Guerra lo agrava

Creo que una Guerra no es una oportunidad, es una tragedia desde lo humano, social y económico.

Como presidente tengo la responsabilidad de proteger la mesa de los argentinos, por un lado vamos a garantizar la provisión de insumos y asegurar por el otro que los precios sean accesibles para todas las familias.

Ninguna familia puede quedar sola, ninguna sobra. No hacer nada tendría consecuencias muy claras, el aumento del trigo haría que aumente el pan y los fideos.

Anuncios:

He decidido constituir un Fondo de estabilización con el objetivo de evitar el traslado de esta suba del precio internacional al precio que pagan los argentinos.

He decidido que el Gabinete económico se concentre en todas las medidas para enfrentar la inflación. He dado indicaciones a mis ministros para que construyan los acuerdos necesarios pero que no duden en aplicar todas las herramientas para fijar las medidas necesarias.

Estamos en una situación extraordinaria que requiere soluciones extraordinarias

Desde el lunes quiero que hagamos una Mesa de acuerdo que nos permite diseñar un mañana en la lucha contra la inflación. No vamos a dejar de controlar y fiscalizar los precios

Vamos a aplicar la Ley de Abastecimiento si fuese necesario. Nuestra batalla es hoy contra los especuladores y codiciosos.

Aquí nadie se salva solo.