El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, confirmó que Javier Milei le hizo el ofrecimiento para ser su candidato a gobernador por la Provincia pero aclaró que “no hay nada definido”. Además, respondió sobre su vínculo pasado con Sergio Massa y el Frente Renovador.

“Es cierto que me ha ofrecido Javier Milei su candidato a gobernador, pero no hay nada definido, no había nada para hacer ningún anuncio todavía”, afirmó Britos al medio local La Gaceta del Oeste.

En ese sentido precisó: “Hemos estado hablando, hay coincidencias, por supuesto, como hay coincidencias con todos los vecinos del país de que hay que hacer un cambio rotundo en Argentina, con respecto a la economía y en la provincia de Buenos Aires con respecto a la seguridad, que es por lo que a mí me han convocado”.

Como adelantó LaNoticia1.com, la semana próxima se reunirá con Javier Milei en un encuentro que puede ser clave para definir su precandidatura.

“Veremos qué es lo que ocurre en los próximos días o antes del cierre de lista. Por el momento es un ofrecimiento, por supuesto me honra porque que uno de los tres candidatos a la presidencia, me elija entre muchas como candidato a gobernador, por supuesto, es un reconocimiento al trabajo, a nuestras historias y demás. Veremos si coincidimos en todo lo que hay que coincidir como para formar un acuerdo electoral”, amplió el jefe comunal vecinalista.

En relación a su pasado aliado con Sergio Massa, actualmente potencial candidato a presidente por el Frente de Todos, aclaró:

“Hubo mucha gente que me quiso relacionar con el Frente de Todos por Massa. No voy a desconocer mi pasado, yo fui intendente de Massa. Uno tiene que hacerse cargo del pasado pero todos sabemos que no era el Massa de hoy, el del Frente de Todos sino el del Frente Renovador”.