Este 2021 se realizarán las elecciones legislativas nacionales, pautadas para el segundo semestre. Sin embargo, la fecha de las PASO y la elección general cambiaron, debido al consenso político en torno a la conveniencia de evitar que se lleven a cabo durante el invierno en la pandemia de Covid-19.

Por eso se modificó legalmente el cronograma electoral de la Cámara Nacional Electoral (CNE), ya que los bloques legislativos del oficialismo y la oposición llegaron a un acuerdo para postergar las fechas: las PASO se harán el 12 de septiembre y las generales el 14 de noviembre.

En la Provincia de Buenos Aires, muchos dirigentes se habían manifestado en contra de la realización de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en medio de este contexto de pandemia, en las que los especialistas ya vaticinan una tercera ola de coronavirus en el país.

Uno de los que más se quejó fue el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, quien señaló: "Yo fui el primero en decir que las Paso no se hicieran". El jefe comunal elector en 2019 por Consenso Federal lamentó que no se haya llegado a un acuerdo para suprimir las internas abiertas.

"Independientemente a quien le convengan o a quien no le convenga hacer las internas, me parece que no se tenía que haber realizado la PASO. Se tenía que haber hecho una sola elección en noviembre, que es un buen mes", consideró el excomisario de la Policía Bonaerense.

En declaraciones al medio A1noticias, Britos consideró: "Si bien nadie sabe que va a pasar, me parece que hacer campaña electoral en julio y agosto va ser complicado, la gente no lo va a ver bien". "Hoy no se puede ir a ningún domicilio a pedir votos, me parece una locura", concluyó.