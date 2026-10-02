El dirigente del PRO, Guillermo Montenegro, ha tomado la decisión de abandonar su banca en el Senado bonaerense para retomar sus funciones al frente de la intendencia de General Pueyrredón. El regreso del exjuez federal marca un cambio significativo en el tablero político local, tras haber ocupado un escaño en la Legislatura provincial durante los últimos diez meses.

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La transición implica que Agustín Neme, quien se desempeña como intendente interino desde diciembre de 2025, dejará el Ejecutivo municipal. El funcionario retornaría a ocupar una banca en el Concejo Deliberante local, retomando sus tareas legislativas previas al interinato.

La gestión de Neme al frente del municipio estuvo marcada por una compleja coyuntura social. Durante su breve mandato, el intendente interino debió enfrentar una importante crisis de seguridad, caracterizada por una serie de crímenes que derivaron en diversas protestas de vecinos en distintos puntos del distrito, exigiendo respuestas concretas ante el avance de la delincuencia.

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Montenegro había llegado a la Legislatura bonaerense tras encabezar la boleta de La Libertad Avanza en la Quinta sección electoral. Su paso por el Senado provincial fue breve, ya que su nombre había cobrado relevancia en el ámbito nacional, inclusive antes de asumir su banca cuando era mencionado como posible ministro en el gabinete de Milei. Esa llegada nunca se concretó.

El exministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, durante la gestión de Mauricio Macri, fue mencionado insistentemente como un posible candidato para asumir una cartera en el gabinete nacional, aunque dicha posibilidad nunca llegó a materializarse.

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A pesar de que la decisión de retornar a la intendencia de General Pueyrredón ya está tomada, el proceso administrativo aún requiere de ciertos plazos formales. La salida del dirigente del Senado bonaerense no cuenta todavía con una fecha confirmada, debido a que el funcionario debe aguardar la resolución de los tiempos burocráticos internos de la Cámara alta, incluyendo el trámite formal del pedido de licencia en su banca actual.

En cuanto a quién será su reemplazo, los primeros nombres que figuran en la lista de suplentes son Luján Fiego, actual concejal de La Libertad Avanza en Tandil, y Luis Mariano Jesús Valiante, concejal y presidente del bloque de LLA en Necochea.