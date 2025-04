Guillermo Moreno cuestionó al Gobierno de La Libertad Avanza en materia económica, y le apuntó a sus tres más representativos economistas: Javier Milei, Luis Caputo y José Luis Espert.

Al respecto, dijo que no conocen la materia, y que el desembolso del Fondo Monetario sólo servirá para pagar deuda, pero no para activar las ventas. “Argentina no tiene ni mercado interno ni mercado externo, y eso no se resuelve con endeudamiento”, lanzó.

“A Milei lo enchufaron con el Libra Gate. Supuestamente era un tipo que sabía de economía, y vino un gil y le hizo hacer una publicidad para un activo financiero volátil, que le valió una denuncia en Estados Unidos”, dijo el ex Secretario de Comercio en declaraciones televisivas.

Además, expresó: “(Luis) Caputo es un timbero; el propio FMI lo echó por timbero, y a (José Luis) Espert le vaciaron la cuenta con el cuento del tío desde una cárcel, y quiere ser Gobernador de la Provincia de Buenos Aires”.

“Esto no es para improvisados”, concluyó Moreno.