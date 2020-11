El exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, participó anoche de un polémico debate en el programa "Podemos Hablar" de Andy Kusnetzoff en Telefe respecto a las futuras vacunas contra el coronavirus. El exfuncionario de Cristina Kirchner dijo que sí se daría la vacuna que desarrollan los rusos por tratarse de "un pueblo amigo", pero que no accedería a la británica por ser un país "enemigo". "Tienen usurpado nuestro territorio", justificó.

"¿Pero si está en fase 3 no te da ninguna desconfianza?", consultó el conductor, y el peronista respondió: "En la Argentina se están poniendo muchas cosas en duda, incluso la posibilidad de que la realidad sea la única verdad, con esta historia de cómo te autopercibís. Si el sistema de salud argentino dice que está bien, está bien. Ahora de un pueblo amigo como el ruso, sí; de un país enemigo como Gran Bretaña, mientras tenga usurpado nuestro territorio, nada".

En ese momento, Nancy Pazos -otra de las invitadas al programa- intervino y sentenció: "¿Queda claro que está diciendo una pelotudez, no?". "La verdad que sí, estaba esperando que lo digas vos", sumó Kusnetzoff. Y agregó: "Todo bien Guille, te bancamos en mil, pero en esta no. Y el avisito que pasaste ahí de intermedio con el tema de la autopercepción de cada uno, que se quiere negar la realidad, también otro. Pelotudeces, no", agregó la periodista, provocando el enojo del peronista.

Moreno dijo que era "una falta de respeto" que se hablara así de una opinión personal, pero el conductor coincidió con la periodista: "Con todo respeto, es una pelotudez lo que dijiste". Sin embargo, Moreno repitió: "La realidad es que los británicos ocupan las Malvinas, por lo tanto con los rusos y con los chinos me doy la vacuna. Para poner paños fríos al debate, Kusnetzoff concluyó que todos los presentes estaban de acuerdo en que "las Malvinas son argentinas".