El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, inauguró el período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante, en una sesión particular ya que, por la pandemia, fue transmitida en forma online desde el recinto, sin la presencia habitual de concejales, funcionarios ni vecinos. Durante su discurso, destacó la respuesta del municipio ante el coronavirus, en el aspecto sanitario, social y económico y celebró el regreso de las clases presenciales.

"En estos tiempos de crisis es cuando se ve la eficacia en la toma decisiones, la solidez de los equipos técnicos y profesionales y el coraje para proponer y sostener las acciones. Mientras algunos aún sostenían que el virus nunca iba a llegar a la Argentina, en San Isidro actuamos con rapidez saliendo a detectarlo", dimensionó el jefe comunal sobre lo que fue el 2020, "un año que nos marcó para siempre".

Posse hizo una especial mención al personal de Salu por "su actitud comprometida con el bienestar durante toda la pandemia". Y recordó que "muchos de ellos sobrellevaron la enfermedad y hubo personal que perdió su vida en la batalla en primera línea frente al Covid-19". También celebró la vuelta a clases, "algo por lo que se luchó desde el municipio con la presentación de diferentes protocolos".

En otro pasaje del discurso, destacó el esquema gradual de aperturas que implementó con éxito el municipio: La apuesta del sistema Take Away Plus en los locales gastronómicos y recordó que San Isidro fue pionero en promover la vuelta de los deportes individuales primero y luego los colectivos, así como la apertura de gimnasios. "Además de la apertura de los campos de deportes, conciertos, teatro y autocine", resumió.

También hubo espacio en su alocución para el futuro: En ese marco, el intendente de San isidro habló de las obras que se llevarán adelante durante este año y mostró un horizonte de esperanza. Siguiendo esa línea, Posse anunció la ejecución de la primera etapa del desagüe pluvial Alto Perú, la remodelación de los 14 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y la creación de uno nuevo en Villa Adelina.