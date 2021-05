POR CHRISTIAN THOMSEN HALL

Periodista de LaNoticia1.com

Gustavo Traverso es oriundo de Junín. Cuenta con una extensa militancia del Partido Justicialista e integra la agrupación Kolina que conduce Alicia Kichner. Fue concejal de su ciudad entre 2005 y 2017. Además fue candidato a intendente por el peronismo en las últimas tres elecciones. En 2017 accedió a una banca en el Senado de la provincia de Buenos Aires por la Cuarta Sección en reemplazo del histórico y fallecido Aldo San Pedro. De profesión farmacéutico, hoy preside la Comisión de Salud de la Cámara alta bonaerense.

- Como oriundo de Junín nos gustaría que nos cuentes la situación en tu ciudad, donde ya no hay camas de terapia intensiva...

Lo que sucede en Junín es que han fallado algunos puntos de la estrategia. Desde como Provincia hemos definido tres ejes centrales en la pelea contra la pandemia: El plan de vacunación, el fortalecimiento del sistema de Salud y klas medidas de prevención. Y en esto hay una liberación importantísima en el municipio. En Junín tenemos a casi todo el personal de riesgo vacunado, tenemos un sistema de salud robusto con el Hospital Provincial. Pero desde la Comuna se ha fallado en la actitud de preservar las restricciones, de controlar la circulación y combatir las fiestas clandestinas. Entonces llegamos a un punto que hay una enorme cantidad de contagiados y una saturación del sistema, al borde del colapso.

- El Intendente Petrecca había conformado un Comité de Crisis pero ya no escucha a los especialistas. ¿A qué responde esto?

Responde a una estrategia política nacional y provincial de Juntos por el Cambio, principalmente del PRO. Al sistema de Salud le soltaron la mano y con el discurso de preservar la economía, siguieron defendiendo sus intereses. Primero, me parece que hay una posición de comodidad porque en Junín solamente hay sistema de Salud provincial y privado, municipal no hay nada. Y segundo hay una clara intención electoral de no querer confrontar con los comerciantes, con los empresarios de la noche, con los jóvenes. Hacen ese tipo de juego, cuyas consecuencias son atroces. Y van a ser los primeros en salir a decir que lo que falló el plan de vacunación, el hospital provincial y el Gobierno de la Provincia en general.

- ¿O sea que para vos estos Intendentes que van a contramano de la Provincia responden a un tema meramente electoral?

No tengas dudas de que ellos están todo el día están midiendo cada acción que realizan en términos electorales. Tiene un nivel de demagogia enorme. Y los están haciendo desde el primer día de la pandemia. Desde el primer día están intentando golpear al gobierno, de oponerse a la suspención de clases presenciales, empujar al colapso del sistema de salud, de hablar mal de las vacunas. Y las consecuencias de todo esto es tremenda porque hay mucha gente que les cree y confían en esas opiniones. Y todo este trabajo, de todos los días, sin dudas termina provocando un serio deterioro político en la imagen del Gobierno de la Provincia y el Gobierno de la Nación, que es lo que quieren lograr.

- Desde la oposición se quejan porque el Gobierno había prometido 15 millones de vacunados para marzo pero eso no ocurrió...

Este es un problema mundial. Nosotros como Gobierno nacional firmamos convenios con distintos laboratorios por 61 millones de dosis. Y recién hoy tenemos diez y once millones de sosis que están en el circuito. Pero esto no es un problema de impericia del gobierno, es un problema mundial. Y hay laboratorios que han priorizado algunos mercados, como es el caso de Estados Unidos que acapararon para ellos una inmensa cantidad de lotes para garantizar su mercado interno. Lo mismo ha pasado en Rusia, en China y sobre todo en la India, que es un gran comprador de vacunas y así y todo sufre un colapso sanitario importante. Todo esto hace que en el mundo haya una menor cantidad de vacunas disponibles.

¿Pero entonces no hubo un incumplimiento por parte del Gobierno? La oposición se aferra a eso cuando cuestiona al oficialismo...

En ese marco que te describí recién se mueve la Argentina y la Provincia de Buenos Aires. No es que no hemos cumplido con lo prometido. Nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer. La realidad es que los contratos están firmados y muchos de ellos están pagos, como es el caso de AstraZeneca. Sin embargo, estamos en una situación que trasciende las fronteras de nuestro país.

- Como presidente de la Comisión de Salud del Senado, ¿cuál es la situación de la Provincia frente a esta segunda ola?

La situación está controlada en términos de contagios. Las medidas que ha tomado el gobernador Axel Kicillof han surtido efecto. En la última semana han bajada entre un 19 y 20 por ciento la cantidad de los contagios. Esto no significa que estemos bien, la meseta de casos sigue siendo alta y el promedio de contagios sigue siendo alto. El tema es que todos esos contagios están saturando el sistema de Salud. Estamos conformes con el primer impacto de las medidas pero hay que seguir profundizándolas. No podemos quedarnos en esta cantidad de casos.

- La zona del AMBA siempre estuvo en el epicentro pero vemos que de a poco, la cosa empieza a complicarse en el interior...

Es que esto ya trasciende a la zona del AMBA. Las ciudades del interior, que hasta hace poco aliviadas, hoy están saturadas. Es lo que ocurre en distritos de la Cuarta Sección como Junín, Chacabuco, General Villegas, Bragado y Lincoln, por ejemplo. Hay que fortalecer la estrategia de vacunas, sistema sanitario y prevención. Y si fallamos en una de esas tres patas, como es la prevención, todo se complica. Y no se trata de una cuestión de antipatía o o simpatía por las medidas, acá los que tenemos la responsabilidad de gobernar nos tenemos que hacer cargo de la situación. La Provincia se está haciendo cargo de esta realidad. Pero hay muchos intendentes que también tienen la responsabilidad de cuidar a la gente y no lo están haciendo.

- ¿Qué opinas sobre la Justicia que garantizó las clases presenciales en Ciudad y la guerra entre el oficialismo y la oposición?

Todo esto lo hemos visto con mucha preocupación. Si el presidente no puede hacer nada en una situación de emergencia mundial, y ni siquiera puede tomar una medida sanitaria, es vergonzoso. Hay una actitud corporativa y del poder Judicial de impulsar a un candidato de la oposición. Ahora lo que yo pregunto es: ¿Quién se va hacer cargo del colapso sanitario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Y hay que tener en cuenta que lo que ocurre en CABA no es ajeno a todo lo que pueda ocurrir en el Área Metropolitana. Estamos hablando de territorios contiguos y cada cosa que pase en la Ciudad va a repercutir en la Provincia.

- ¿Cómo toman este precedente que marcó el Gobierno de la Ciudad tras conseguir aval de la Justicia para sostener su posición?

La verdad nos parece una atrocidad todo lo que está ocurriendo. Y en ninguna parte del mundo pasa este tipo de situaciones. Si ha ocurrido al revés, como es el caso de Brasil, donde hay un presidente que vive de joda y son los gobernadores los que están preocupados por lo que pasa en cada uno de sus territorios. Asique todo lo que ha ocurrido en nuestro país en torno a este fallo judicial lo vemos con mucha preocupación. Porque si el poder judicial comienza a intervenir por sobre la autoridad federal. Si esto sigue así la Argentina va a ser ingobernable y estamos frente a un grandísimo problema.