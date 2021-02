El escándalo del vacunatorio VIP sigue sumando personas cercanas al entorno de Ginés González García que se vacunaron de manera irregular. Este jueves se conoció que uno de los inmunizados por fuera del orden establecido por las autoridades nacionales fue su ahijado y la esposa de él, ambos oriundos del municipio de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.

"Me vacuné en el vacunatorio del Hospital San Felipe", reconoció Pablo Humberto González, periodista y ahijado de Ginés. Sin embargo, despegándose del escándalo por la vacunación discrecional por orden del exministro, el hombre aseguró que no cometió "ninguna irregularidad”. "Yo me anoté en el sistema Vacunate PBA, me llamaron, fui y puse el brazo", aseguró.

"No falsifiqué nada, no puse que era personal de salud, no me puse como grupo de riesgo. Tampoco soy (Carlos) Zannini que se puso personal de salud", chicaneó. El periodista negó que su primo y padrino estuviera al tanto de su vacunación: "Se debe estar enterando ahora que yo estoy vacunado”. De hecho, en A24 intentó despegarse de él al afirmar: "Se mandó un cagadón grande como una casa".

El ahijado de Ginés aseguró que, como uno de los directivos del emdio local Diario El Norte, es uno de los principales interesados en que esto se aclare. Ante las versiones de colegas que aseguran que se vacunó porque tiene contacto con los directivos del hospital, González respondió que "tiene trato periodístico" pero que nunca les pidió que lo vacunaran.

Frente a las sospechas de que se estaba inoculando a personas que no estaban incluidas dentro de los grupos objetivo, este miércoles la Justicia ordenó el allanamiento del Hospital San Felipe. Se llevaron un listado con 4000 personas registradas para vacunarse. De allí, surgieron también nombres de sindicalistas, concejales y otros vecinos vinculados al poder.