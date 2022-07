Luego de ser baleado en una pierna tras sufrir el intento de robo de su auto, el concejal de Juntos y dirigente radical, Rubén Sanazi, relató lo sucedido y reclamó por mayor seguridad en la comuna que gestiona Alejo Chornobroff del Frente de Todos.

“Volví a casa después de dar clases y cuando salí del garaje me asaltaron. Me pidieron el auto, les doy las llaves, pero ellos querían que lo saque yo, les tiré la llave y me pegaron un tiro en la pierna", señaló el edil al medio local El Termómetro Web.

Sanazi precisó que los dos que lo abordaron "eran chicos jóvenes y el que disparó parecía menor de edad". "Cuando escucharon el disparo se subieron al auto y escaparon", detalló el hombre que fue trasladado al Hospital Fiorito y dado de alta al otro día.

"Hace 15 días me quisieron robar también y a uno de mis vecinos le robaron el auto hace un mes. La seguridad en Avellaneda no es buena para nada y no sé quién fue, pero dieron la orden de que los comisarios no hablen con la gente sin permiso previo", criticó.

Por último, destacó que el secretario de Seguridad comunal, Marcelo Rey y el intendente interino, Alejo Chornobroff, se comunicaron con él tras lo sucedido. Aclaró que pese a que tiene un dolor cuando camina, continuará sus tareas en el Concejo Deliberante.