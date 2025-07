Un violento episodio conmociona a San Pedro: el concejal Mauro De Rosa, de La Libertad Avanza, denunció que su auto fue baleado el fin de semana pasado mientras se encontraba estacionado frente a su domicilio, ubicado en Boulevard Moreno al 270. El hecho ocurrió entre las 23.00 del sábado 28 y las 11.00 del domingo 29 de junio, y ya es investigado por la fiscalía local.

El Peugeot 408 que utiliza también como taxi tenía varios vidrios astillados, una cubierta reventada y, en su interior, la Policía Científica halló proyectiles y rastros de sangre. Las pericias confirmaron que el ataque fue ejecutado con un revólver calibre .22, y se encontraron vainas servidas en el cantero central de la avenida, justo enfrente de la vivienda.

“Salí a caminar con mi señora y al volver, vi que el auto tenía dos orificios en los vidrios. Había sangre en el baúl y los proyectiles estaban dentro del habitáculo”, relató De Rosa a LANOTICIA1.COM. “Esto fue en la puerta de mi casa, donde vivo con mis tres hijos. Me pongo a pensar: si en vez de mi auto le pegaban a uno de los chicos o a un amigo de ellos, sería una tragedia”, advirtió.

La Policía Científica recogió muestras de la sangre hallada en el baúl y constataron que uno de los disparos impactó también en una persiana del frente de la casa, que ahora será analizada para determinar si corresponde también a un arma de fuego.

Puede interesarte

¿Un atentado o una balacera casual?

El concejal pidió prudencia, pero planteó dos hipótesis: “O fue un atentado dirigido contra mí, o fue una balacera en la calle que terminó con impactos contra mi casa. Cualquiera de las dos cosas es gravísima”. No obstante, comentó: “A un diputado nacional (por José Luis Espert) le tiraron bosta en la casa y hay diez tipos presos. A mi me balearon el auto y no pasó nada”.

“No descarto nada. Yo presenté un proyecto contra el uso de pirotecnia en un partido de fútbol local, y en la última sesión del Concejo hubo muchos cruces. Pero no quiero ser irresponsable: necesito pruebas para decir que esto tuvo un origen político. Lo que sí quiero es que se investigue hasta el fondo”, señaló ante nuestros micrófonos.

Cabe recordar que días antes del ataque, De Rosa había impulsado un pedido de informes al Municipio tras la utilización de fuegos artificiales y bombas de estruendo durante la final de La Liga Deportiva Sampedrina, lo que generó fuertes tensiones con dirigentes del oficialismo local y de la propia liga. Durante la sesión, fue tildado de “payaso” y acusado de haber organizado él mismo la compra de la pirotecnia, algo que el concejal desmintió categóricamente.

Falta de respaldo institucional

Pese a la gravedad del hecho, De Rosa lamentó la ausencia de pronunciamientos públicos de parte del Concejo Deliberante: “No hubo una reunión urgente, ni un comunicado oficial. Nadie se solidarizó públicamente. Todo fue por WhatsApp, en privado”, explicó.

El único funcionario que se puso a disposición, según sus palabras, fue Alfredo Carrasco, jefe de gabinete municipal. “La verdad que es triste. Yo muchas veces me solidaricé en situaciones complicadas con otros colegas. Pero parece que si el baleado es un concejal opositor, el silencio es la regla”, dijo.

La causa quedó en manos de la Fiscalía N°11 de San Pedro, a cargo de la Dra. Ramos, y el Juzgado interviniente está en la ciudad de San Nicolás. El edil y su abogado solicitaron medidas para ampliar la investigación, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad que pudieran haber captado movimientos durante la franja horaria en la que se produjo el ataque.

“Yo milito en la calle, soy taxista, entiendo cómo es la calle. Pero hay cosas que no se hacen, y esto fue un límite. Me preocupa lo que pasó, quiero saber si fue contra mí y quién fue el responsable”, concluyó el concejal.