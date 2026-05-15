Macarena Collantes, mamá de Bastian, el nene que sufrió graves heridas tras un choque entre un UTV y una camioneta en Pinamar, habló sobre la evolución de su hijo a cuatro meses del accidente ocurrido en enero pasado.

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“Si miramos hace cuatro meses atrás, hoy podemos decir que está mucho mejor. Tenemos un camino largo por recuperar”, expresó en diálogo con Telenoche.

El chico permanece internado en terapia intensiva mientras los médicos continúan tratando distintas complicaciones derivadas del accidente. Según contó su mamá, actualmente tiene una traqueotomía, una ileostomía y una válvula en la cabeza.

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Además, explicó que los profesionales evalúan los próximos pasos de su recuperación y si podrá volver a alimentarse por boca o necesitará un botón gástrico durante la etapa de rehabilitación.

Macarena también reveló cómo lograron comunicarse con Bastian pese a que todavía no puede hablar. “Hace un mes ya nos podemos comunicar un poco mejor. Él mueve los labios, yo le indico el abecedario y él me marca las palabras. A través de una pizarra nos podemos comunicar, siempre con palabras cortitas”, detalló.

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La madre del nene indicó que el objetivo ahora es que pueda salir de terapia intensiva y ser trasladado a un centro especializado en rehabilitación. Sin embargo, aclaró que los médicos prefieren que siga bajo cuidados intensivos para evitar nuevas complicaciones.

Mientras acompaña la recuperación de su hijo, Macarena también impulsa una rifa solidaria para afrontar los gastos que implica la internación prolongada. En ese marco, contó una situación que la emocionó: una mujer que recibió dinero por error destinado a la colecta se contactó para devolvérselo. “Me dijo: ‘yo tengo un hijo que se llama Bastian y me llamo Macarena también’”, relató.

Cómo fue el accidente en Pinamar

El choque ocurrió el 12 de enero en la zona de médanos de La Frontera, en Pinamar, cuando el UTV en el que viajaba Bastian junto a su familia impactó contra una camioneta Amarok.

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Tras el accidente, el nene fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde lo operaron en dos oportunidades. Debido a la gravedad de las lesiones, luego fue derivado en helicóptero sanitario a Mar del Plata, donde atravesó otras cinco cirugías.

La causa judicial tiene tres imputados: Manuel Molinari, Naomi Azul Quirós y Maximiliano Jerez, padre del menor. Todos están acusados de lesiones culposas agravadas.

Las pericias toxicológicas determinaron que Naomi Quirós, quien manejaba el UTV, tenía 0,41 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que Manuel Molinari, conductor de la Amarok, registró 0,25. En la provincia de Buenos Aires rige la ley de alcohol cero al volante.