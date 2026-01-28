Axel Kicillof comenzará la jornada en Salto, donde junto al Intendente interino Camilo Alessandro pondrá en marcha la nueva Planta de Residuos Sólidos Urbanos. Luego encabezará la inauguración de la recomposición de la ruta provincial N°31 en el tramo Salto–Rojas, una obra largamente esperada que mejora la conectividad regional y la seguridad vial.

Además, el Gobernador entregará Municipio local una ambulancia de alta complejidad, un recurso fundamental para reforzar la atención de emergencias y el sistema sanitario.

Por otro lado, en San Pedro, Kicillof realizará una de sus denominadas “conferencias de verano”, que comenzaron la semana en la Costa Atlántica con encuentros en Villa Gesell y Mar de Ajó.

