Un recién nacido fue hallado en una zanja de la localidad de San Francisco Solano y permanece internado en buen estado de salud en el Hospital Dr. Eduardo Oller, donde recibe atención integral en el área de Neonatología.

Según informaron desde el centro de salud, el ingreso se produjo el martes 16, alrededor de las 23.30, cuando personal policial trasladó al bebé junto a una mujer que manifestó haberlo encontrado en una zanja ubicada sobre la avenida Monteverde, entre las calles 886 y 887. El niño, de sexo masculino y con un peso de 3,700 kilos, fue asistido de inmediato por el equipo médico.

De acuerdo al medio PerspectivaSur el recién nacido se encuentra estable y bajo estricta observación, mientras se realizan los controles correspondientes para evaluar su estado general de salud y descartar posibles complicaciones.

Desde el Hospital Oller indicaron que permanecerán a disposición de las autoridades judiciales para colaborar con la investigación en curso y garantizar la protección integral del menor, en el marco de los protocolos vigentes para este tipo de situaciones.

En tanto, durante la mañana, la diputada provincial Mayra Mendoza se acercó al hospital para interiorizarse sobre el estado del bebé, visitar al recién nacido y felicitar al equipo de salud que intervino tanto en la atención inicial como en el seguimiento del caso.

